Стало известно имя жителя Якутии, спасшего ребенка от стаи собак

В ходе инициированной отделом МВД России по Ленскому району проверки выяснилось, что находящийся в настоящее время в реанимации 8-летний ребенок был спасен 60-летним жителем г. Ленска Александром Тертычным.

Неравнодушие, смелость, сопряженные с риском для здоровья, спасающего, которые проявил Александр Григорьевич будут отмечены наградой министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия) генерал-майором полиции Владимиром Прокопенко.

Наряду с этим, ведомство информирует, что все оперативные силы территориального органа внутренних дел в Ленском районе направлены на установление владельцев напавших собак. Ситуация находится на контроле МВД по Республике Саха (Якутия).