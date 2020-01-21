21.01.2020
17:12
109
Общество
Стало известно имя жителя Якутии, спасшего ребенка от стаи собак
В ходе инициированной отделом МВД России по Ленскому району проверки выяснилось, что находящийся в настоящее время в реанимации 8-летний ребенок был спасен 60-летним жителем г. Ленска Александром Тертычным.
Неравнодушие, смелость, сопряженные с риском для здоровья, спасающего, которые проявил Александр Григорьевич будут отмечены наградой министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия) генерал-майором полиции Владимиром Прокопенко.
Наряду с этим, ведомство информирует, что все оперативные силы территориального органа внутренних дел в Ленском районе направлены на установление владельцев напавших собак. Ситуация находится на контроле МВД по Республике Саха (Якутия).
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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