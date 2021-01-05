Стало известно, где пройдут Игры Манчаары

Вот и настал год якутской олимпиады. Спустя 31 год Бердигестях вновь примет у себя Игры Манчаары. С 6-12 июля в Бердигестяхе Горного улуса развернутся жаркие баталии по национальным видам спорта. За право провести у себя XXI Игры Манчаары на конкурсной основе боролись 6 муниципальных районов, передает ЯСИА.

Путем тайного голосования члены коллегии отдали предпочтение Горному улусу – родине олимпийцев и чемпионов мира. На сегодня район готов к преображению. Подготовительные работы идут полным ходом. В преддверии спартакиады откроют двери новые спортивные объекты: стадион, многофункциональный зал, стрелковый комплекс, ипподром. Незначительное отставание от рабочего графика наблюдается в стрелковом тире. В целом для питания и размещения будет задействовано 24 объекта. С ходом подготовки поделился один из организаторов Игр Манчаары, 1 заместитель директора Республиканского центра национальных видов спорта им. Василия Манчаары Иван БОРИСОВ.

«В декабре на совещании, возглавляемом руководителем оргкомитета, заместителем председателя правительства республики Сергеем МЕСТНИКОВЫМ, были утверждены последние изменения и дополнения в организации и проведении XXI спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары». В связи с пандемией финальная часть пройдет без отборочных и квалификационных турниров. Каждый район будет сформировывать команду на свое усмотрение. Согласно положению, в соответствии с количеством населения и районированием команды-участники подразделяются на 4 группы. Здесь в количественном плане спортсменов внесены корректировки, также все команды будут представлены делегациями из 10 человек. Так, в 1-2 группе в состав команд войдут 50 спортсменов, в 3 группе – 40 спортсменов и в 4 группе — 30 спортсменов. Игры также пройдут по трем возрастным категориям: дети, основной состав спортсменов и ветераны. В этом году изменения есть и по возрастным участникам, к старту будут допущены ветераны не старше 55 лет. Дети до 18 лет будут представлены во всех видах, кроме конных скачек. Например, в этом году по стрельбе из традиционного лука на огневой рубеж выйдут и юные стрелки. Этот вид спорта в программу игр был включен только в 2017 году. И на этот раз медали будут оспаривать и дети. По срокам регистрации образовательные учреждения СВФУ им. М.К. Аммосова, АГАТУ и СССС должны сформировать свои команды до 1 апреля. Итого по нашим расчетам количество участников составит 1700 спортсменов и 7 тысяч – это организованные участники (МВД, МЧС, медслужба, культурная программа, СМИ и тд)», — отметил Иван Борисов.

В декабре оргкомитетом главным судьей спартакиады назначен Семен ГОВОРОВ. В программу Игр Манчаары включено 11 видов спорта. Победителей в общекомандном зачете будут определять по наименьшей сумме баллов. При неучастии в каком-либо виде спорта команде начисляется плюс два очка. К организации задействованы все опытные специалисты минспорта. Утверждены талисманы игр, олицетворяющие Горный улус – лось Тургун, бизон Бэргэн, цветок Кырсаада.

«Насчет зрителей пока неясно. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в республике. Ждем новых распоряжений и рекомендаций. Но все намеченные мероприятия должны пройти. Проектная работа торжественной части открытия и закрытия Игр Манчаары в полном объеме отрабатывается режиссером-постановщиком Русланом ТАРАХОВСКИМ», — добавил Иван Борисов.

Улусы/районы участники по группам:

Iгруппа — Алданский, Вилюйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Хангаласский, г. Якутск, СВФУ им. М.К. Аммосова;

IIгруппа — Амгинский, Верхневилюйский, Намский, Олекминский, Таттинский, Сунтарский, Усть-Алданский, Чурапчинский, АГАТУ, РССС;

IIIгруппа — Верхоянский, Горный, Кобяйский, Томпонский, Оймяконский, Среднеколымский, Усть-Майский, п. Жатай;

IV группа — Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский.