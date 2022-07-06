Еще один авиаинцидент произошел в Якутии

1 июля случился еще один, четвертый за последнее время авиаинцидент на территории Якутии. Об этом сегодня сообщил МАК.

01.07.2022 на площадке совхоза «Новый» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) произошло авиационное происшествие с вертолетом R44II RA-06228 частного лица. По имеющейся информации, находившиеся на борту КВС и пассажир получили травмы, воздушное судно существенно повреждено.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, сообщает МАК.

Событие официально подтвердил Следком.

Следственными органами Восточного МСУТ СК России по факту совершения жесткой посадки частного вертолета Robinson в Республике Саха (Якутия) организовано проведение доследственной проверки

По факту авиационного происшествия, произошедшего с вертолетом Robinson в Республике Саха (Якутия), следственными органами Восточного МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта).

Предварительно установлено, что 01 июля 2022 года вертолет Robinson совершил жесткую посадку на площадку совхоза «Новый» Мирнинского района Республики Саха (Якутия). В результате происшествия находившиеся на борту командир воздушного судна и один пассажир получили травмы, в настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Характер повреждений воздушного судна уточняется.

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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