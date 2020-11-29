Стало известно, что в Якутии стационары для ковидников не переполнены

Коечные места для больных коронавирусом заполнены на 70% в республике, передает телеканал «Якутия 24». Об этом в ходе прямого эфира сообщил глава Якутии Айсен Николаев. «По Якутску койки заполнены на 80-83%. Это показывает, что количество тяжелых больных у нас сокращается. Мы наблюдаем, что ситуация по больницам несколько выровнялась и нет той критической обстановки, которая была месяц назад», — сказал он.

По его словам, на данный момент всего зарегистрировано порядка 19,5 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Также руководитель региона сообщил, что снизилось количество звонков на горячие линии и колл-центры по коронавирусу. «Раньше по коронавирусу поступало до 85 тысяч обращений в день. Сейчас эта цифра упала на уровень до 1,5 тысяч звонков», — добавил он.

Айсен Николаев отметил, что ситуация в районах отличается от столицы республики. «Тревожит, что в районах ситуация далека от спокойной и здесь нужно продолжать работать. Республиканский штаб оказывает полную помощь районам, в которых появляются серьезные проблемы», — сказал он.

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