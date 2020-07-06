Стало известно, что Павел Пинигин спас утопающего

«Приходя в себя, осознаю, что вытащила не божья рука, а сильная рука олимпийского чемпиона…» — рассказал в своем профиле в Facebook Павел Васильев.

Павел Васильев — тренер по легкой атлетике, первый тренер прославленной бегуньи Татьяны Жирковой, рассказал о том, как в 2008 году его спас от неминуемой смерти олимпийский чемпион, член «ЕР» Павел Пинигин:

«…с Павлом Палычем переправились на лодке через реку Лену решать вопросы проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике на призы Марии Пинигиной и празднования 20-летия её олимпийской победы на стадионе в селе Майя. <…> вопросы решили и в Якутск.

Тут прямо посередине реки Лены переворачивается лодка, и начинаем все по-тихонечку тонуть. Две лодки уехали, не останавливаясь. Подплыла третья лодка, кинула нам спасательные круги. Я уплыл за кругом, не смог достать, попал в круговорот и начал тонуть. Тону по-тихонечку, жалею, что не успел взрастить младшего сына и иду ко дну… Вдруг божья рука резко вытаскивает на белый свет и начинает откачивать.

Приходя в себя, осознаю, что вытащила не божья рука, а сильная рука олимпийского чемпиона Павла Павловича Пинигина. И ни разу не услышал, чтоб об этом Пал Палыч рассказал кому-нибудь. В этом весь наш олимпионик — бесконечно бесстрашный и благородный».