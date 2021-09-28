Стало известно, чем теперь занимается Ким-Кимэн

Экс-председатель Конституционного Суда Якутии Александр КИМ-КИМЭН после ухода с должности и упразднения структуры, вызвал огромный резонанс так называемым «золотым парашютом». В соцсетях и мессенджерах активно подсчитывали, во сколько десятков миллионов рублей обошлась бюджета отставка судьи высокого полета. Однако всем понятно, что Ким-Кимэн ушел в отставку не потому, что каким-либо образом проштрафился, а по особым обстоятельствам, связанным с высокой политикой. Стало быть, чиновник может продолжать свою активную деятельность.

Так чем же сейчас занимается Ким-Кимэн? Кроме того, что ведет свой инстаграм, ютуб-канал и участвует в публичных мероприятиях.

Ответ на этот вопрос дал День государственности Республики Саха (Якутия). Вчера в Чапаево Хангаласского улуса открыли мультимедийный зал в Николаев Центре — библиотеке-архиве первого президента республики Михаила Ефимовича НИКОЛАЕВА.

На этом мероприятии присутствовал и Ким-Кимэн. Его представили как профессора кафедры «Конституционное и муниципальное право» Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, доктором юридических наук.

Как видим, сегодня Александр Николаевич работает профессором кафедры СВФУ, сообщает SakhaTime.