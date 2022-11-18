18.11.2022
12:23
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Финансы

Стали известны зарплатные ожидания якутян

SakhaLife.ru.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала уровень зарплатных ожиданий соискателей по итогам октября и выяснила, в каких регионах страны наблюдаются самые высокие требования к уровню ежемесячного дохода. 5 из 11 регионов Дальнего Востока попали в топ-10 страны с самыми высокими зарплатными ожиданиями. 

На первом месте оказался Чукотский АО, где средние зарплатные ожидания соискателей по итогам октября составили 92 230 руб. Также в топ-10 вошли Москва (78 121 руб.), Сахалинская область (73 558 руб.), Ямало-Ненецкий АО (72 541 руб.), Магаданская область (72 390 руб.), Камчатский край (64 027 руб.), Московская область (60 534 руб.), Ненецкий АО (60 503 руб.), Республика Саха (59 881 руб.) и Санкт-Петербург (59 397 руб.).

Уровень средней ожидаемой заработной платы, указанной в резюме соискателей из регионов ДФО в октябре 2022:

РегионСредняя ожидаемая зарплата, руб.
Чукотский АО92230
Сахалинская область73558
Магаданская область72390
Камчатский край64027
Республика Саха (Якутия)59881
Приморский край58040
Амурская область55095
Хабаровский край53409
Забайкальский край50898
Еврейская АО50154
Республика Бурятия44715
Дальневосточный ФО55982

Республика Саха по уровню ожидаемых зарплат оказалась на 9 месте: соискатели региона в среднем рассчитывают на 59 881 руб. Это на 4 845 руб. больше, чем по России в целом (россияне в среднем претендуют на 55 036 руб.).

Уровень зарплатных ожиданий напрямую зависит от профессиональной принадлежности соискателя. Так, наиболее высокие запросы в Якутии наблюдаются у соискателей из сфер «Добыча сырья» (83 833 руб.), «Инсталляция, сервис» (77 325 руб.), «Строительство, недвижимость» (74 744 руб.), «Высший менеджмент» (73 823 руб.) и «Производство» (72 186 руб.). В свою очередь, наиболее скромными ожиданиями по зарплате отличаются соискатели из сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (46 952 руб.), «Начало карьеры, студенты» (52 437 руб.) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (52 649 руб.).

«Как указать адекватный уровень зарплаты и при этом не прогадать? Следите за ситуацией на рынке труда и в отрасли, анализируйте вакансии — сколько в среднем готовы предложить работодатели на аналогичных позициях со схожим функционалом и опытом работы. Занижать, как и завышать, финансовые ожидания не стоит: для рекрутеров это сигнал к тому, что соискатель отчаялся и готов на все, чтобы его взяли на работу. Для начала можно указать в резюме ожидания по зарплате чуть выше рынка и обратить внимание на реакцию потенциальных работодателей. Вообще не указывать ожидания по зарплате — плохая стратегия, на первом собеседовании работодатель всё равно об этом спросит. Несовпадение финансовых интересов лучше прояснить заранее», — рекомендует Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба hh.ru Дальний Восток.

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