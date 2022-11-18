Стали известны зарплатные ожидания якутян

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала уровень зарплатных ожиданий соискателей по итогам октября и выяснила, в каких регионах страны наблюдаются самые высокие требования к уровню ежемесячного дохода. 5 из 11 регионов Дальнего Востока попали в топ-10 страны с самыми высокими зарплатными ожиданиями.

На первом месте оказался Чукотский АО, где средние зарплатные ожидания соискателей по итогам октября составили 92 230 руб. Также в топ-10 вошли Москва (78 121 руб.), Сахалинская область (73 558 руб.), Ямало-Ненецкий АО (72 541 руб.), Магаданская область (72 390 руб.), Камчатский край (64 027 руб.), Московская область (60 534 руб.), Ненецкий АО (60 503 руб.), Республика Саха (59 881 руб.) и Санкт-Петербург (59 397 руб.).

Уровень средней ожидаемой заработной платы, указанной в резюме соискателей из регионов ДФО в октябре 2022:

Регион Средняя ожидаемая зарплата, руб. Чукотский АО 92230 Сахалинская область 73558 Магаданская область 72390 Камчатский край 64027 Республика Саха (Якутия) 59881 Приморский край 58040 Амурская область 55095 Хабаровский край 53409 Забайкальский край 50898 Еврейская АО 50154 Республика Бурятия 44715 Дальневосточный ФО 55982

Республика Саха по уровню ожидаемых зарплат оказалась на 9 месте: соискатели региона в среднем рассчитывают на 59 881 руб. Это на 4 845 руб. больше, чем по России в целом (россияне в среднем претендуют на 55 036 руб.).

Уровень зарплатных ожиданий напрямую зависит от профессиональной принадлежности соискателя. Так, наиболее высокие запросы в Якутии наблюдаются у соискателей из сфер «Добыча сырья» (83 833 руб.), «Инсталляция, сервис» (77 325 руб.), «Строительство, недвижимость» (74 744 руб.), «Высший менеджмент» (73 823 руб.) и «Производство» (72 186 руб.). В свою очередь, наиболее скромными ожиданиями по зарплате отличаются соискатели из сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (46 952 руб.), «Начало карьеры, студенты» (52 437 руб.) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (52 649 руб.).