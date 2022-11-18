Стали известны зарплатные ожидания якутян
Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала уровень зарплатных ожиданий соискателей по итогам октября и выяснила, в каких регионах страны наблюдаются самые высокие требования к уровню ежемесячного дохода. 5 из 11 регионов Дальнего Востока попали в топ-10 страны с самыми высокими зарплатными ожиданиями.
На первом месте оказался Чукотский АО, где средние зарплатные ожидания соискателей по итогам октября составили 92 230 руб. Также в топ-10 вошли Москва (78 121 руб.), Сахалинская область (73 558 руб.), Ямало-Ненецкий АО (72 541 руб.), Магаданская область (72 390 руб.), Камчатский край (64 027 руб.), Московская область (60 534 руб.), Ненецкий АО (60 503 руб.), Республика Саха (59 881 руб.) и Санкт-Петербург (59 397 руб.).
Уровень средней ожидаемой заработной платы, указанной в резюме соискателей из регионов ДФО в октябре 2022:
|Регион
|Средняя ожидаемая зарплата, руб.
|Чукотский АО
|92230
|Сахалинская область
|73558
|Магаданская область
|72390
|Камчатский край
|64027
|Республика Саха (Якутия)
|59881
|Приморский край
|58040
|Амурская область
|55095
|Хабаровский край
|53409
|Забайкальский край
|50898
|Еврейская АО
|50154
|Республика Бурятия
|44715
|Дальневосточный ФО
|55982
Республика Саха по уровню ожидаемых зарплат оказалась на 9 месте: соискатели региона в среднем рассчитывают на 59 881 руб. Это на 4 845 руб. больше, чем по России в целом (россияне в среднем претендуют на 55 036 руб.).
Уровень зарплатных ожиданий напрямую зависит от профессиональной принадлежности соискателя. Так, наиболее высокие запросы в Якутии наблюдаются у соискателей из сфер «Добыча сырья» (83 833 руб.), «Инсталляция, сервис» (77 325 руб.), «Строительство, недвижимость» (74 744 руб.), «Высший менеджмент» (73 823 руб.) и «Производство» (72 186 руб.). В свою очередь, наиболее скромными ожиданиями по зарплате отличаются соискатели из сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (46 952 руб.), «Начало карьеры, студенты» (52 437 руб.) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (52 649 руб.).
«Как указать адекватный уровень зарплаты и при этом не прогадать? Следите за ситуацией на рынке труда и в отрасли, анализируйте вакансии — сколько в среднем готовы предложить работодатели на аналогичных позициях со схожим функционалом и опытом работы. Занижать, как и завышать, финансовые ожидания не стоит: для рекрутеров это сигнал к тому, что соискатель отчаялся и готов на все, чтобы его взяли на работу. Для начала можно указать в резюме ожидания по зарплате чуть выше рынка и обратить внимание на реакцию потенциальных работодателей. Вообще не указывать ожидания по зарплате — плохая стратегия, на первом собеседовании работодатель всё равно об этом спросит. Несовпадение финансовых интересов лучше прояснить заранее», — рекомендует Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.
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