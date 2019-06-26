Стали известны подробности трагического ДТП в Якутии

Утром 25 июня на 650 км. ФАД «Лена» столкнулись три автомобиля: «Тойота Порте», «Тойота Карина» и «Ниссан Атлас». По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Порте», следуя со стороны п. Нижний Куранах, при осуществлении обгона большегруза не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение с микрогрузовиком «Ниссан Атлас», следовавшим во встречном направлении. Водитель автомашины «Тойота Карина», двигавшейся в попутном направлении с «Ниссаном», не успев остановить транспортное средство, врезался в микрогрузовик.

В результате автоаварии в местную больницу попутным транспортом были доставлены пять человек: три водителя, а так же пассажиры «Порте» и «Карины». Мужчина, находившийся за рулем «Тойота Порте», вскоре скончался от полученных травм, не приходя в сознание.

Водитель «Ниссана» и пассажир «Порте» в тяжелом состоянии доставлены в Алданскую ЦРБ. Водителю и пассажиру автомобиля «Тойота Карина» медики назначили амбулаторное лечение.

Погибший 55-летний мужчина, управлявший «Тойота Порте» получил водительское удостоверение 11 лет назад. В текущем году он трижды привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.

В момент ДТП шел дождь, который по словам одного из водителей, не только ограничил видимость, но и усложнил дорожные условия.

Материалы переданы в следственные органы.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть внимательными и осторожными, соблюдать требования Правил дорожного движения. Водителям следует учитывать погодные условия при выборе скоростного режима, дистанции до впереди идущих транспортных средств. Помните о том, что на мокрой дороге увеличивается тормозной путь. Кроме того, движение на высокой скорости в дождь или по влажному покрытию может привести к потере управления и, как следствие, стать причиной автоаварии.