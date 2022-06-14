Стали известны все участники VIII Спортивных игр народов Якутии

В республике завершился отбор участников VIII Спортивных игр народов Якутии. С начала текущего года проведено 23 квалификационных соревнования по 15-ти видам спорта, в которых участвовали более 3000 спортсменов из всех районов региона. Разыграно 873 личные и командные путевки.

«Для нас, живущих в поиске гармонии с суровой родной природой, важна гармония духовного и физического здоровья. Большим событием юбилейного 2022 года станут VIII Спортивные игры народов Республики Саха (Якутия) в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса», — отметил ранее глава региона Айсен Николаев.

Лидерами по количеству завоеванных путевок стали сборные команды Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского улусов, г. Якутска и СВФУ.

В финальной части Игр примут участие ведущие спортсмены Якутии. Так, в соревнованиях по вольной борьбе на ковер выйдут Виктор Рассадин, Арыйаан Тютрин, Владимир Егоров, Герман Устинов. В легкой атлетике на стайерских дистанциях выступят Сардана Трофимова, Наталья Леонтьева и другие известные бегуны.

VIII Спортивные игры народов республики пройдут с 4 по 9 июля в Борогонцах Усть-Алданского улуса. Участники будут состязаться по 16-ти видам спорта – аэробика, баскетбол 3х3, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, спортивная борьба, шашки, шахматы, стрельба из лука, пулевая стрельба, спортинг, бокс, гиревой спорт, легкая атлетика среди лиц с ПОДА, спорт глухих, спорт слепых и многоборье ГТО. Соревнования по многоборью ГТО пройдут сразу без отбора в финальной части Игр.