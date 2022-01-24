Стали известны условия приема в первые классы школ Якутска

Как сообщает пресс-служба мэрии Якутска, на территории ГО «город Якутск» из 53-х 50 школ будут осуществлять прием детей в первые классы. Якутский городской лицей, физико-технический лицей имени В.П. Ларионова принимают на обучение с 5 класса, Центр образования принимает детей с 9 класса.

Прием заявлений в 1 класс начнется только 1 апреля текущего года. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября и будет проходить в два этапа.

1-й этап — с 1 апреля по 30 июня 2022 г. Предназначен для детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, проживающих на закрепленной территории.

2-й этап — с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2022 года. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. То есть в течение этого этапа можно подать заявление в другие школы. Если вы отправите заявление в школу не по закрепленной территории раньше начала второго этапа, то по заявлению будет вынесен отказ.

Если вы подаете заявление во 2 этапе, то на принятие решения о зачислении будет влиять наличие в школе свободных мест, а также дата и время подачи заявления.

Принимаются в 1 класс дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет. По заявлению родителей учредитель образовательной организации (Управление образования Окружной администрации города Якутска) может разрешить прием ребенка в более раннем или более позднем возрасте.

Принести оригиналы документов в школу нужно в срок, указанный школой в приглашении (СМС-уведомление, звонок, уведомление на портале).

Приказ о зачислении детей в рамках первого этапа школа издает в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений. Во втором этапе школа зачисляет детей в течение 5 рабочих дней после приема документов.

Максимальный срок предоставления услуги составляет не более 95 календарных дней.