Стали известны сроки вскрытия рек Якутии

В рамках рабочей поездки в Ленский район глава Якутии Айсен Николаев принял участие в координационном совещании по подготовке к паводкоопасному периоду под председательством министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева.

В этом году на территории Якутии вскрытие рек прогнозируется в сроки близкие к средним многолетним показателям. В первой декады мая ледоход ожидается в 15 районах республики на реках Алдан, Амга, Вилюй, Лена, Таатта и Нюя. С середины мая до конца июня – на реках Колыма, Яна, Индигирка на территории 6 районов республики.

В целях обеспечения безопасного прохождения паводковых вод на территории Якутии осуществляется комплекс мер. Создана группировка сил и средств Якутской территориальной подсистемы РСЧС в составе 16 576 человек, 2 799 единиц техники, 191 плавсредство, 20 единиц авиационной техники.

В зону возможного затопления от весенне-летних паводков попадают 169 населённых пунктов в 24 муниципальных образованиях. Для мониторинга гидрологической обстановки спланирована работа 183 гидрологических постов. Для эвакуации населения из зон затопления запланирована подготовка 252 пунктов временного размещения населения, вместимостью более 25 тысяч человек.

На совещании также обсудили подготовку к пожароопасному сезону. С учётом предварительного прогноза в 2021 году на территории республики пожароопасный сезон близок к неблагоприятному.

Для защиты населённых пунктов, объектов и территорий от угрозы перехода природных пожаров реализуется комплекс превентивных мероприятий. В настоящее время к пожароопасному сезону готовы 14 % населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. В рамках принятия дополнительных мер в муниципальных образованиях создано 946 патрульных групп всех видов.

С целью ликвидации возгораний в природной среде в кратчайшие сроки и минимизации риска перехода огня на населённые пункты, а также оперативного принятия управленческих решений всем главам муниципальных образований рекомендовано использовать разработанное МЧС России специальное приложение «Термические точки».

Айсен Николаев поблагодарил министра за внимание со стороны федерального министерства к региону и отметил, что приезд министра перед прохождением ледохода становится традиционным и помогает республике подготовиться к паводкоопасному периоду.



