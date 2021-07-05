05.07.2021
11:23
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Коронавирус

Как поощряют якутян за вакцинацию


В качестве поощрения за вакцинацию от COVID-19 большинство якутян выбрало скидки на ЖКХ, передает ЦУР Якутии.

За льготы на коммунальные услуги, а также прощеные дни по пеням проголосовали 48% от участников голосования. По 14% набрали варианты со скидкой на продуктовую корзину и понижением цены на топливо. Десять процентов участников опроса выбрали скидки на мобильную связь и интернет. 

Скидки на посещение кафе и ресторанов, а также салонов красоты, бань и саун набрали по 4%. Участие в розыгрыше сертификата на повышение квалификации — 3%, по одному проценту набрали розыгрыш сертификатов на отдых в турбазе и скидка в кино, музеи и театры.

Опрос проходил на платформе Госуслуг.

Некоторые предприятия и заведения уже начали выдавать подарки привитым клиентам. Список компаний и подарков можно посмотреть в телеграм-боте, разработанном Минздравом региона и ЦУР Якутии: t.me/vaccinationyktbot.

Фото: пресс-службы.
Источник: ЦУР (Центр управления регионом) Якутии.
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