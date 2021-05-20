Стали известны результаты исследования реки Марха

Лабораторные исследования подтвердили, что причины цвета воды на р. Мархе не носят техногенный характер.

Рыжеватый цвет воды в реке Мархе в период весеннего половодья не является следствием техногенного воздействия объектов Айхальского горно-обогатительного комбината, так как это ее естественный природный цвет, который заметно усиливается в период паводка. По результатам экстренно проведенных лабораторных проб с реки Мархи 17 мая 2021 г., концентрация загрязняющих веществ находится ниже предельно допустимой концентрации для рыбохозяйственных водоемов. Так, например, по маркерным веществам содержание бромидов -менее 0,05 при ПДК 1,35, лития — менее 0,015 при ПДК 0,08, содержание магния варьировалось в диапазоне 2,06/2,23 при ПДК 40, натрия — 2,02/2,49 при ПДК 120, стронция — 0,06/0,09 при ПДК 0,4. Таким образом, вполне объяснимо, что вода имеет низкий уровень минерализации: 156 мг/л. и 37 мг/л., соответственно. Напомним, что уровень предельно допустимой концентрации (ПДК) по минерализации природных вод составляет 1 000 мг/л, и такая вода относится к пресным.

Соответствующие лабораторные результаты были представлены на заседании Общественного совета при министерстве экологии РС (Я) с участием представителей Института мерзлотоведения, Управления Росприроднадзора по РС(Я), Минэкологии РС(Я), лидеров экологического фонда «Зеленый пояс Вилюя», организации «Защитники реки Марха».

«Данные результаты наглядно демонстрируют отсутствие какого-либо привноса от объектов Айхальского горно-обогатительного комбината в р. Марха», — сообщила членам Общественного совета при Минэкологии Якутии главный эколог АЛРОСА Полина АНИСИМОВА.

Она добавила, что речная вода насыщена органическими и минеральными веществами, которые и придают ей цвет чая.