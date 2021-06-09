09.06.2021
17:45
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Экономика

Стали известны результаты аукциона по капремонту

8 июня прошел аукцион на выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Всего было объявлено 94 лота по 860 видам работ в 266 многоквартирным домам.

В связи с отсутствием заявок от подрядных организаций из них не состоялись 18 лотов по 187 видам работ в 46 многоквартирных домах на общую сумму 584,40 млн. руб.

Фото: Пресс-служба Фонда капремонта РС(Я)
Источник: Пресс-служба Фонда капремонта РС(Я)
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