Стали известны результаты анализов на коронавирус троих якутян

Как только что сообщила заместитель председателя Правительства республики Ольга Балабкина, анализы на коронавирусную инфекцию трёх якутян, сданные вчера, отрицательные.

Напомним, вчера вице-премьер сообщила, что трое якутянок, в феврале в разное время посещавшие Южную Корею, вызвали на дом скорую помощь. Женщины вчера были госпитализированы в инфекционную больницу и у них были взяты анализы на коронавирус, которые не подтвердили наличие данного вируса.

Таким образом, получены отрицательные результаты лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию 2019nCoV от всех пяти больных, прибывших из неблагополучных по новому коронавирусу стран и находящихся под наблюдением и лечением в условиях инфекционного стационара.

«Коронавирусной инфекции на территории Якутии нет», – подчеркнула Ольга Балабкина.



