У гендиректора ЯТЭК — предварительно положительный результат на коронавирус

Результаты анализа у гендиректора ПАО «ЯТЭК» Андрея Коробова, который прибыл в столицу республики 11 марта, предварительно положительные, точные результаты будут известны до конца дня, передает телеканал «Якутия 24».

«В Якутске выявили одного пациента с предварительно подтвержденными анализами на коронавирус. Мы ждем окончательных результатов анализов из Новосибирска до конца сегодняшнего дня»,– сообщил глава республики Айсен Николаев.

Он также отметил, что компания полностью перешла на удаленное управление. Выявляются лица, контактировавшие с руководителем компании.