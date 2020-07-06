06.07.2020
13:00
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Коронавирус

Стали известны правила выдачи субсидий для бизнеса

Утверждены правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19.

Подать заявление на получение поддержки можно будет с 15 июля.

Около 500 тыс. малых и средних компаний, а также социально ориентированных некоммерческих организаций смогут получить субсидию, компенсирующую затраты на профилактику новой коронавирусной инфекции. Правила ее предоставления утвердил председатель правительства Михаил МИШУСТИН.

В них зафиксировано, что заявку на выплату можно подать через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа. Вместе с тем у организации, претендующей на субсидию, не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам, превышающей 3 тыс. рублей, она не может проходить процедуру ликвидации или банкротства.

На субсидию могут рассчитывать те, кто ведёт бизнес в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные некоммерческие организации. Ее размер составит 15 тыс. рублей на первоначальные расходы и ещё 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника по численности на май 2020 года.

Необходимость дополнительных выплат обусловлена требованиями Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции. Так, работающие напрямую с клиентами предприятия должны обеспечить персонал масками и перчатками, организовать измерение температуры и принять меры для соблюдения социальной дистанции.

На новую субсидию правительство уже выделило 20 млрд рублей. Помощь будет доступна компаниям, в которых занято около 1,8 миллиона человек.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3190258
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