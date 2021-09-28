Стали известны подробности смерти Варвары Филипповой

О подробностях смерти известного модельера и преподавателя АГИКИ Варвары ФИЛИППОВОЙ сообщила в своем фейсбуке ее подруга, директор Государственного театра эстрады, известный режиссер Татьяна ЧАРАНСКАЯ.

— Ушла из жизни наша любимая, близкая, родная наша подруга Варя Филиппова! До сих пор мы не верим в случившееся…никто из нас не предполагал, что на кануне назначенной встречи наша Варя получит сильную травму головы, несовместимую с жизнью…

Всё было, как обычно — обычное утро, обычный день… проводила мужа и детей, только средний сын Макарка был дома, который не смотря на свои 10 лет оказал первую помощь своей маме…

О трагедии мы узнали поздно вечером и до сегодняшнего дня мы верили и надеялись, молились, что наша Варя будет бороться и выживет, но удар был слишком сильным…

Сегодня встретившись с мужем и детьми, родителями, родными и близкими Вари, мы все ощущали ее присутствие, что вот вот она появится и запретит нам всем плакать.

Ранее сообщалось, что Варвара Филиппова упала с высоты 7 метров, когда мыла окна. Два дня она была в коме, утром 27 сентября модельер ушла из жизни. Ее смерть потрясла общество. Соцсети пестрят фото Варвары Филипповой – талантливого модельера, креативного преподавателя, счастливой жены и матери, светской львицы.