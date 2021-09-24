24.09.2021
09:26
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Происшествия

Стали известны подробности о смерти главы Момского улуса

Тело главы Момского улуса Ивана Павлова будет направлено в Якутск для проведения паталогоанатомического исследования, сообщает ТайгаПост.

Как сообщал ТайгаПост, на 56 году жизни скончался глава Момского улуса Иван Павлов. По данным источника издания, трагедия произошла накануне ночью во время перегона вездехода из села Сасыр. В темноте Иван Петрович споткнулся и сильно ударился животом. Он позвонил жене и сообщил, что болит живот. Смерть наступила через два часа.

Следственный комитет начал проверку.

Глава Момского района погиб в рабочей командировке

Фото: instagram.com/admin_mom
Источник: ТайгаПост
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