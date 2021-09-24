24.09.2021
09:26
315
Происшествия
Стали известны подробности о смерти главы Момского улуса
Тело главы Момского улуса Ивана Павлова будет направлено в Якутск для проведения паталогоанатомического исследования, сообщает ТайгаПост.
Как сообщал ТайгаПост, на 56 году жизни скончался глава Момского улуса Иван Павлов. По данным источника издания, трагедия произошла накануне ночью во время перегона вездехода из села Сасыр. В темноте Иван Петрович споткнулся и сильно ударился животом. Он позвонил жене и сообщил, что болит живот. Смерть наступила через два часа.
Следственный комитет начал проверку.
Фото: instagram.com/admin_mom
Источник: ТайгаПост
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.09.2021
43
24.09.2021
216
24.09.2021
308
24.09.2021
468
24.09.2021
443
24.09.2021
795
23.09.2021
1396
23.09.2021
377
23.09.2021
366
23.09.2021
639
23.09.2021
2856
23.09.2021
423
23.09.2021
258
23.09.2021
2528
23.09.2021
1735
23.09.2021
291
23.09.2021
321
23.09.2021
1565
23.09.2021
1233
23.09.2021
234
23.09.2021
787
23.09.2021
271
23.09.2021
239
23.09.2021
344
23.09.2021
333
23.09.2021
545
23.09.2021
2061
23.09.2021
1889
23.09.2021
1093
23.09.2021
328
23.09.2021
1544
22.09.2021
1657
22.09.2021
1820
22.09.2021
453
22.09.2021
559
22.09.2021
2350
22.09.2021
376
22.09.2021
554
22.09.2021
631
22.09.2021
694
22.09.2021
548
22.09.2021
796
22.09.2021
1108
22.09.2021
696
22.09.2021
505
22.09.2021
366
22.09.2021
1536
22.09.2021
420
22.09.2021
329
ТОП НОВОСТИ
21.09.2021
10466
20.09.2021
6468
21.09.2021
6011
23.09.2021
5629
20.09.2021
5129
20.09.2021
4146
22.09.2021
3627
20.09.2021
2915
23.09.2021
2852