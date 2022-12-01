Стали известны победители конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок»

В целях повышения профессионального мастерства педагогов, выявления и распространения передового педагогического опыта, внедрения и распространения современных инновационных образовательных технологий, а также поддержки творческих педагогов ежегодно кафедрой иностранных языков АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II» проводится республиканский конкурс профессионального мастерства учителей иностранных языков «Мой лучший урок».

В этом году республиканский конкурс прошел в два этапа с 21 по 30 ноября. На отборочном (заочном) этапе экспертной комиссией было отобрано 12 работ, которые участникам предстояло защитить на финальном этапе 30 ноября. Экспертами Конкурса выступили члены регионального учебно-методического объединения Республики Саха (Якутия), ведущие учителя-практики, а также победители Всероссийского конкурса прошлых лет: Никифорова Е.Е., Бидикина Е.В., Павлова Е.Д., Кириллина З.В., Ксенофонтова Н.В., Мегинова А.И., Кривошапкина К.Т., Дмитриева С.М. Финальная защита состоялась в режиме онлайн. Финалисты представили свои уроки, в которых нужно было отразить такие критерии, как использование современных информационных технологий, организация работы по самостоятельному получению знаний учащимися, создание условий для коллективной деятельности обучающихся, наличие результативности уроков, владение педагогом современными методиками и приемами.

Представляем итоги финального этапа Конкурса:

Диплом I степени – Квашина Светлана Юрьевна, учитель английского языка МОБУ «СОШ №24 им.С.И. Климакова», г. Якутск.

Диплом II степени – Шишигина Виктория Петровна, учитель английского языка МБОУ «Амгинский лицей им. Л.В. Киренского», Амгинский улус.

Диплом III степени – Кириллина Марианна Васильевна, учитель английского языка МОБУ «СОШ №16 им. С.Г. Черных», г. Якутск.

Призеры Конкурса:

Халтанова Цыцык Бадмажаповна, учитель английского языка МБОУ «СОШ №5» п.Айхал, Мирнинский район.

Сивкова Наталия Геннадиевна, учитель английского языка МОБУ «СОШ №15», г. Якутск.

Нововведением Конкурса стало присуждение дополнительных номинаций по решению жюри:

Номинация «Лучший нетрадиционный урок» — Кириллина Нария Афанасьевна, МБОУ «Малыкайская СОШ им.М.В.Мегежекского», Нюрбинский район.

Номинация «Лучший урок с национально-региональным компонентом» присуждён Шишигиной Виктории Петровне, МБОУ «Амгинский лицей им. Л.В. Киренского», Амгинский улус.

Номинация «Лучший урок с применением современных технологий» — Сивкова Наталия Геннадиевна, МОБУ СОШ №15, г. Якутск.

Номинация «Лучший цифровой урок» — Халтанова Цыцык Бадмажаповна, МБОУ СОШ №5, п. Айхал, Мирнинский район.

Работы победителей и призеров рекомендованы к участию на Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок-2022» в г. Москва, который пройдет очно с 10 по 16 декабря с.г. Также для участников всероссийского конкурса будет обеспечено методическое сопровождение от членов РУМО.

Кафедра иностранных языков благодарит уважаемых членов регионального УМО учителей иностранных языков за сотрудничество и кропотливую работу в качестве экспертов конкурса.

Еще раз поздравляем победителей, благодарим всех за участие, желаем вдохновения и дальнейших творческих побед!