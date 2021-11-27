Стали известны победители дальневосточного хакатона «PROопережение»

Сегодня, 25 ноября 2021 года, в Якутске подвели итоги межрегионального проекта «PROопережение» Дальний Восток – 2021. Уникальный проект, инициированный якутским Центром опережающей профессиональной подготовки направлен на выявление лучших авторов и разработчиков онлайн-курсов среди образовательных организаций Дальнего Востока.

Онлайн-образование прочно входит в нашу жизнь и определяет все новые векторы развития, как участников образовательного пространства, так и общества в целом.

Сегодня стремительно меняется роль преподавателя в образовании — на смену директивным подходам, пришла проектная деятельность, на смену стандартизации — создание уникальных решений и технологий. Будущее невозможно без умения проектировать, анализировать, исследовать. Новое хакатонное движение «Proопережение» дает нам эту возможность.

Финальное состязание межрегионального проекта прошло в формате хакатона. Это образовательный интенсив, на котором восемь сильнейших команд из Забайкальского края, Республики Бурятия, Амурской области и Республики Саха (Якутия) за короткое время разработали проект онлайн-курса. Обычно на эту работу уходит до 2-3 месяцев, но команды показали, что под руководством профессионального продюсера, менторов, методистов и технических администраторов, объединившись в команду и вдохновившись идеей, можно за сжатые сроки создать образовательный продукт.

Кроме проектной работы хакатон был насыщен образовательной программой, наполненной знаниями и инсайтами в области онлайн-образования. Участники под руководством сертифицированных экспертов и ведущих спикеров онлайн-образования научились запускать образовательные проекты: от идеи и архитектуры до первых продаж и масштабирования, а самое главное — смогли перенять опыт лидеров отрасли и прокачать свои навыки. Ежедневно с командами работали менторы, которые давали обратную связь и помогали им спроектировать качественный проект.

Сегодня в ЦОПП состоялся финальный питч, на котором команды защитили перед экспертной комиссией наработанный прототип образовательного продукта. На оценивание были представлены самые разные онлайн-курсы, такие как: «Гайд для начинающего педагога СПО», «Безопасность в сети интернет», «SMM-менеджмент в образовании», «Бизнес start», «Действия персонала горнодобывающей промышленности

во внештатных ситуациях», «Как заработать

с помощью конструктора TILDA», «Реклама: рисуй и зарабатывай» и другие.

По итогам трех дней проектной работы победителем первого межрегионального проекта «PROопережение» Дальний Восток объявлена команда «Байкал» из Республики Бурятия. Команда разработала курс под названием «Эффект эмоций». Ключевая идея курса – помощь специалисту выйти из состояния эмоционального выгорания. Конечным результатом от обучения должны стать повышение работоспособности и новое качество жизни. Команда предлагает удобный онлайн формат, индивидуальный подход и высокую результативность.

Хакатон “PROопережение” — это сосредоточение проактивных специалистов, где ценится дух соперничества, эксперименты, оригинальные идеи и командная работа.

Проект преследует цели совершенствования онлайн-обучения, расширения рынка образовательных услуг, повышения профессионального мастерства преподавателей и выявления лучших авторов онлайн-образования.

Все участники получили бесценный опыт, прокачали soft и hard скиллы и создали настоящее большое коммьюнити вокруг хакатонного движения в образовании.