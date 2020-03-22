Предварительные итоги выборов в 4 наслегах Якутии

22 марта в четырех наслегах Якутии выбрали глав: в Алданском наслеге Таттинского улуса, Улахан-Мунгкунском наслеге Олекминского улуса, Мальжагарском наслеге Нюрбинского улуса и Походском наслеге Нижнеколымского улуса. В Походском наслеге Нижнеколымского района победил Сергей ПОПОВ, набрав 56,66% голосов избирателей. Сергей Лазаревич — машинист насосных установок Нижнеколымского филиала ГУП ЖКХ РС (Я). В Мальжагарском наслеге Нюрбинского улуса по результатам голосования одержал победу Александр СТЕПАНОВ, заместитель главы администрации МО «Октябрьский наслег», набрав 94,81% голосов. В Улахан-Мунгкунском наслеге Олекминского улуса победил Еремей РЕШЕТНИКОВ – в прошлом производственник, ныне специалист администрации наслега, который набрал 90,54% голосов избирателей. В Алданском наслеге, набрав 96,19% голосов избирателей, победил Егор ПОСТНИКОВ, ведущий экономист службы адресных субсидий с 2003 года работающий в родном улусе. Таким образом, все места получили члены партии «Единая Россия», одержав безоговорочную победу. Все победившие кандидаты работают в родных селах, своим трудом заслуживая доверие односельчан.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс Единая Россия

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