Стали известны мобильные привычки якутян

Жители Якутии – самые «качающие» и одни из самых разговорчивых на Дальнем Востоке. Один якутянин в среднем использует в месяц на 40% больше мобильного интернет-трафика и наговаривает на 20-25% больше минут, чем житель Приморья или Хабаровского края. При этом, если интернетом мужчины и женщины в республике пользуются примерно одинаково, то по количеству проговоренных минут уверенно лидируют женщины. Такие данные получили специалисты МегаФона, изучив обезличенную информацию абонентов при помощи инструментов Big Data.

Хрестоматийный образ женщины, часто «висящей» на трубке с подругами, как выяснилось, не так далек от истины. Во всяком случае, в Якутии женщины в среднем разговаривают больше мужчин на 32%.

В рабочие дни количество звонков увеличивается, достигая своего пика к пятнице, после чего в субботу — воскресенье голосовая активность спадает на 20%. Это объяснимо: звонить по делам на выходных не принято, и члены семьи, как правило, рядом. Зато на уик-энд растет интернет-активность. Пользователи больше смотрят видео, общаются в соцсетях и мессенджерах. Но затем наступают трудовые будни, и потребление интернет-трафика начинает уменьшаться, достигая нижней точки в среду.

Внутри дня количество звонков обычно возрастает к 20.00, на это же время приходится и пик потребления мобильного интернета. Самое же «мертвое» время суток для мобильного общения в Якутии – 4 часа утра, когда засыпают, похоже, даже самые ярко выраженные «совы».

Самым популярным мессенджером у якутян уже давно остается WhatsApp, но в спину ему уже дышит Telegram. Что же касается социальных сетей, здесь тройка лидеров тоже пока неизменна: Instagram, Одноклассники и ВКонтакте.

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