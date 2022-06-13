Стали известны места в Якутске, за отдых в которых не оштрафуют



С 7 июня по 7 июля на территории Якутска установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещен въезд транспорта в лесные массивы за исключением транспортных средств, используемых для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров, ограничено посещение лесов населением за исключением работников, деятельность которых связана с пребыванием в лесах, сообщили ИА YakutiaMedia в оперштабе.

За нарушение требований пожарной безопасности грозят штрафы: для физических лиц — 5 тысяч рублей, должностных лиц — 25 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — 40 тысяч рублей, юридических лиц — 400 тысяч рублей.

«В Якутске есть четыре места, где можно провести время на природе. Это Покровский тракт 20 км и 25 км, Намский тракт 22 км и Кангаласский мыс», — сказал главный специалист по пожарной безопасности ГО и ЧС города Якутска Заур Бабаев.

