Стали известны лидеры по числу посещений культурных мероприятий в Якутии

Якутск, Батагай-Алыта, Нюрба и Чокурдах лидируют по посещаемости культурных мероприятий.

Подведены предварительные итоги по числу посещений культурных мероприятий в Якутии. Вопрос обсудили на совещании по видеосвязи с начальниками управлений культуры республики. Лидерами исполнения плана по данному показателю являются Якутск, Эвено-Бытантайский, Нюрбинский и Аллаиховский районы.

В частности, в Якутске выполнение составило 260 % от плана, в Батагай-Алыта – 211%, в Нюрбе – 147%, в Чокурдахе – 139%. Наихудшие показатели по выполнению плана показывают учреждения Верхнеколымского (41%), Нерюнгринского (45%), Булунского (55%), Момского (60%) и Чурапчинского (60%) районов.

Как пояснил первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин, снижение показателей управления культуры районов связывают с затянувшимися строительными работами в объектах и ограничительными мерами в связи с эпидемиологической ситуацией.

– Вместе с тем общий показатель по числу посещений культурных мероприятий в регионе мы практически выполнили, – пояснил первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин. – На 2022 год нам установлен план в 13,3 млн посещений, и за первые семь месяцев мы достигли уже 12,4 млн посещений, при том что второе полугодие тоже богато на культурные события. Поэтому если эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться, будем ждать перевыполнения общего плана.

Отметим, показатель «Число посещений культурных мероприятий» является главным индикатором реализации Национального проекта «Культура».