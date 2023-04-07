Стали известны итоги первого дня республиканских соревнований «Аҕа күрэҕэ»

Стали известны итоги первого дня XIII республиканских соревнований «Аҕа күрэҕэ»

6 апреля, в селе Туора Кеюль Таттинского улуса – на родине победителя предыдущих соревнований, многодетного отца, активного общественника Петра Романовича Чупрова, стартовали XXIII Республиканские соревнования отцов и сыновей «Аҕа күрэҕэ — 2023», где приняли участие заместитель министра труда и социального развития Якутии Афанасий Постников и председатель общественной организации «Лига отцов РС(Я)» Айхал Габышев.

В этом году в соревнованиях, приуроченных ко Дню отца и Дню сына, принимают участие 18 команд из 16 районов республики.

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В первый день команды состязались в соревнованиях «Прорубание проруби», «Чай на костре», «Распил бревна на поленья» и «Оттеска бревна». Также жюри рассмотрели визитные ролики команд.

В первом туре соревнований участники состязались в исконно якутском занятии — прорубании проруби. В данном туре великолепный тандем показала команда Чурапчинского района — Яков Кривошапкин с сыном Михаилом. На второе место вышли Николай и сын Аркадий Федоровы из Амгинского района. Третье место взяли Вячеслав и сын Ярослав Окороковы из Мегино-Кангаласского района.

На втором туре отцы с сыновьями проверили свою скорость и умение разжечь костёр в походных условиях. Командам необходимо было в кратчайшие сроки заколоть дрова и разжечь костёр, чтобы вскипятить полное ведро воды. В этом туре первой вода вскипела у Дмитрия и Дьулусхана Ивановых из Вилюйского района. Второй стала Чурапчинская команда — Яков и Михаил Кривошапкины. Третим вышла команда Николая и Аркадия Федоровых из Амгинского района.

Самым сложным туром дня стало распиливание бревен на поленья. Отцы с сыновьями двуручной пилой распиливали не очищенные от коры бревна с толщиной 30 см. В данном туре быстрее всех с заданием управилась команда из Хангаласского района — Алексей Осипов с сыном Григорием. Вторым закончила первая команда Таттинского района — Юрий и Владимир Осиповы. Третим подоспели Николай и Аркадий Фёдоровы из Амгинского района.

Закончившие заготовку поленьев команды тут же приступили к оттёске других бревен. Как и в предыдущих турах, выбрав бревна по жеребьевке отцы приступили к тяжелому, но зрелищному соревнованию. Тут быстрота работы зависела не только от силы отца, но и от сноровки и скорости сына. Для того, чтобы отец быстро оттесал бревно до нужной толщины, сын должен периодически измерять его ширину специальной линейкой. В данном туре самой быстрой и слаженной оказалась команда Николая и Аркадия Федоровых из Амгинского района. Вторым бревно очистили Иннокентий и Кирилл Габышевы из Усть-Алданского района. На третье место вышла первая команда г. Якутска — Александр и Арсений Винокуровы.

Все этапы продуманы так, что задания должны выполняться вместе отцом и сыном. Следует отметить, что и сама природа сегодня проверила мужчин на выносливость. Соревнования проходили на открытой местности — на озере, где в лицо участникам дул сильный порывистый ветер.

Вечером для участников и гостей соревнований прошел «Вечер дружбы», где участники смогли поближе познакомиться друг другом, обменяться опытом. Жители села Туора Кеюль поздравили участников и гостей соревнований концертными номерами и угостили вкусными, разнообразными блюдами якутской национальной кухни.

Завтра, во второй день, команды дальше поборются за звание чемпиона. Их ждут соревнования по заготовке дров, лазание на столб и лыжный забег.

Напомним, в отличие от предыдущих лет, в этом году победители получат денежные призы. Так, команда, занявшая третье место, получит 100 тысяч рублей. Отец и сын, занявшие второе место, выиграют 200 тысяч. А абсолютные чемпионы XXIII Республиканских соревнований отцов и сыновей получат в качестве главного приза премию Главы РС(Я) А.С.Николаева в размере 300 тысяч рублей. Другие участники также будут награждены специальными призами от организаторов и партнёров соревнований. Кроме того, из новинок этого года предусмотрен специальный приз за лучшую организацию конкурса в муниципальных районах.

Лучший район, который провел у себя наиболее масштабный и зрелищный тур, получит от Минтруда Якутии денежный сертификат в размере 100 тысяч рублей.