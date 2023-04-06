Стали известны имена восьми обладателей путевок в Үс Хатыҥ

23 боотура из 17 улусов республики сражались два дня за четыре путевки на Игры Дыгына-2023.

Первый отборочный турнир проходил в спортивном комплексе “Триумф”. Из-за того, что соревнования состоялись в рабочие дни, а рекламы как таковой не было (я узнал о турнире совершенно случайно), зрителей практически не было. Что не совсем вписывается в наши радужные отчеты о привлечении половины населения республики к активным занятиям спортом и физкультурой.

Среди соискателей вожделенных путевок – испытанные бойцы, не первый год добивающиеся права быть названным победителем самых популярных состязаний Якутии:

• Артем Варданян – Намский,

• Николай Матаннанов – Боотур-Таатта,

• Дмитрий Петров – Боотур-Вилюйский,

• Давыд Колесов – Мегино-Кангаласский,

уже попробовавшие свои силы на ристалище Үс Хатыҥ:

• Николай Обоев – Боотур-Нюрба,

• Иван Болтунов, — Булунский

• Никита Новгородов – Усть-Алданский,

• Дмитрий Ноев – Чурапча,

• Петр Прудецкий – Боотур-Верхоянский,

• Айхал Бюлтясов – Верхневилюйский,

а также молодые и дерзкие новички:

• Станислав Андросов – Боотур-Чурапча,

• Максим Архипов – Намский,

• Альберт Гурьев – Томпонский,

• Яков Дмитриев – Кобяйский,

• Артем Дьяконов – Боотур-Кобяйский,

• Айаастаан Колесов – Боотур-Эвено-Бытантайский,

• Юрий Копырин – Чурапча,

• Арсен Прокопьев – Намский,

• Александр Пшенников – Олекминский,

• Айгылаан Слепцов – Оймяконский,

• Алексей Соколов – Сунтарский,

• Ньургун Тихонов – Амгинский,

• Владимир Шологонов – Верхневилюйский.

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Самый старший из 23 – Н.Матаннанов (1991), А.Варданян (1992), Д.Петров (1992), А.Слепцов (1993), а самые юные А.Дьяконов и Ю.Копырин (2004), А.Соколов, А.Колесов и М.Архипов (2003).

Здесь нужно отметить, что в клубе “Боотур” у семикратного победителя Игр Дыгына Ивана Белолюбского занимаются перспективные ребята с разных улусов.

Напомним, что на сегодняшний день путевки на «Игры Дыгына» имеют четыре спортсмена: Алексей Уваровский (Кобяйский), Вячеслав Дьяконов (Намский), Айсен Ботуев (Верхневилюйский) и Дьулустан Ноговицын (Горный).

Исход состязаний до последнего вида так и оставался неясным, настолько близки друг к другу в своих показателях были лидеры якутского многоборья, судите сами по турнирной таблице.

Итак, каков был состав призовых троек по каждому из семи видов:

Якутские прыжки 3 * 3: 1. Дмитриев Я. – 34.96 2. Обоев Н. – 33.53 3. Соколов А. – 32.55

Тутум эргиир: 1. Дьяконов А. – 68 2. Соколов А. – 64 3. Новгородов Н. – 62

Мас-рестлинг: 1. Бюлтясов А. 2. Гурьев А. 3. Матаннанов Н.

Стрельба из лука: 1. Слепцов А. – 32 2. Пшенников А. – 32 3. Колесов Д. – 32

Бег на 400 м: 1. Бюлтясов А. – 53.76 2. Шологонов В. – 53.84 3. Прудецкий П. – 54.35

Борьба хапсагай: 1. Колесов Д. 2. Прудецкий П. 3. Прокопьев А.

Переноска камня: 1. Прудецкий П. – 189.96 2. Матаннанов Н. – 180.34 3. Петров Д. – 178.00

В заключение приведу обширную цитату с портала “Спорт Якутии”:

По итогам семи видов состязаний стали известны имена четырех обладателей заветных путевок. Опытный многоборец из Таттинского улуса Николай Матаннанов с 32 очками занял первое место. На второе место вышел нюрбинский атлет Николай Обоев, третьим стал Айхал Бюлтясов из Верхневилюйского улуса, для которого участие на «Играх Дыгына» станет дебютным. И наконец, четвертую путевку в летний финал завоевал Петр Прудецкий из села Табалах Верхоянского улуса.

Прудецкий, пожалуй, стал одним из главных героев турнира, совершив во второй день мощнейший камбек. В последнем виде – переноске камня, ему нужно было занять первое место, и только первое. И он это сделал, будучи не самым мощным по габаритам и атлетически сильным на фоне многих участников. Воля и характер, плюс сила родного Верхоянья помогли ему пронести тяжелую ношу дальше всех – на 189 метров 89 сантиметров.

Пятое место завоевал намский боотур Артем Варданян, один из самых опытных участников состязаний. Но для него и для всех остальных спортсменов будет предоставлена еще одна возможность и последняя попытка отобраться на «Игры Дыгына». Второй и заключительный этап отбора пройдет в конце апреля. Там будут разыграны последние четыре путевки.

Поздравляю обладателей путевок и желаю остальным успеха.



P.S. К сожалению, я пропустил три вида многоборья – прыжки 3*3, тутум эргиир и стрельбу из лука.

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