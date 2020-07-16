Стали известны имена первых стобалльников в Якутии

16 июля стали известны результаты Единого Государственного экзамена по географии, информатике и литературе.

К радости всей системы образования республики, стало известно, что ученик НПСОШ № 2 города Якутска Алексей КЫЧКИН стал первым в Якутии стобалльником по географии за семь лет. Последний раз по географии такое количество баллов получал выпускник в 2013 году.

Экзамен по литературе сдали на 100 баллов четверо выпускников: Анастасия АНКУШИНА из средняя общеобразовательная школа № 18 города Нерюнгри, ученица средней общеобразовательной школы поселка Пеледуй Ленского района Екатерина АНТИПИНА, Владимир ПЕЧЕТОВ из Якутского городского лицея, Юлиана СЕМЕНОВА из Ботулинской средней общеобразовательной школы Верхневилюйского улуса и Сардана СЕДАЛИЩЕВА из Чурапчинской гимназии. ЕГЭ по литературе является предметом по выбору, его сдают те, кто желает поступить на гуманитарное направление.



Высокие знания по информатике и ИКТ показал и получил 100 баллов выпускник Республиканского лицея-интернат Далирхан ЕФРЕМОВ. Напомним, что экзамен по информатике и ИКТ также является выборочным. Его выбирают те, кто планирует свое дальнейшее образование связать с IT-сферой.