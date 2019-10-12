Стали известны имена еще одних финалистов Коркинского турнира

В финал Международного турнира памяти Дмитрия Коркина попали Евгений Жербаев из Бурятии и Арбак Сат из Тувы. Жербаев поочередно победил монгола Баянас улуу Мамасали, казаха Каната Муссабекова, а затем борца из Якутии Тимура Николаева со счетом 11:0.

Одна из надежд якутской сборной в весе до 70 кг Тимур Николаев, после обидного проигрыша в полуфинале Гран-при Дмитрия Коркина мастеру спорта международного класса Евгению Жербаеву, получит шанс сразиться за бронзовую медаль. Также возможность занять третье место имеют якутские борцы Револий Самсонов и Юрий Протодьяконов.

С нижней части сетки в финал прорвался 25-летний тувинец Арбак Сат. Он победил довольно сильного кубинца Франклина Марен Костилло, затем якутского борца Юрия Протодьяконова, а четвертьфинале — одного из звезд турнира Револия Самсонова. К слову, Самсонов до этого по-хозяйски буквально вырвал победу у одного из фаворитов турнира Алексея Боровицкого из Бурятии со счетом 15:14.

В полуфинале Арбак Сат довольно предсказуемо победил у белоруса Александра Хурешту и завтра встретится в борьбе за золотую медаль с Евгением Жербаевым.

Отметим, что шансы на третье место сохраняет якутянин Тимур Николаев. У него на счету победы над грузином Константином Хабалашвили и земляком Иваном Ефремовым. Соперником Николаева по бронзовому финалу станет Баянас Улуу Мамасали, либо Канат Массабеков.

С другой половины сетки в бронзовом финале точно сразится беларус Александр Хуришта, а его соперник определится после утешительных схваток. Шансы имеют Револий Самсонов и Юрий Протодьяконов. Схватки заключительного дня начнутся 13 октября с 11:00 в спорткомплексе «Триумф».