Стали известны гонорары якутских спортсменов за высокие спортивные результаты

В Якутии введены новые выплаты за достижение высоких результатов в спорте.

С 1 января текущего года в регионе действует обновленный порядок оказания господдержки спортсменам и тренерам за достижение высоких результатов в спорте.

Задачу по расширению поддержки спортивных достижений, а в особенности в детском и юношеском спорте, поставил в своем ежегодном Послании глава Якутии Айсен Николаев.

В расширенный перечень вошли первенства среди юниоров и юниорок старше 18 лет, всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов, международные спортивные игры «Дети Азии» и юношеские олимпийские игры.

Единовременное вознаграждение могут получить спортсмены и их тренеры, родившиеся на территории Якутии и (или) являющиеся жителями, имеющими постоянную регистрацию в регионе. Также выплаты положены спортсменам, заключившим договора о совместной спортивной подготовке.

Премия спортсменам назначается за достижение одного наилучшего результата в спортивном мероприятии, включенном в единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий, по видам спорта, имеющим спортивные федерации в Якутии с действующей государственной аккредитацией.

Размеры единовременного вознаграждения дифференцированы.

К примеру, выплата спортсмену за победу в международных спортивных играх «Дети Азии» установлена в размере 50 тыс. рублей, во всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов, чемпионатах и первенствах страны по олимпийским видам спорта – в 200 тыс. рублей. Победители чемпионатов и первенств по олимпийским видам спорта могут получить: континента – 600 тыс. рублей, мира – 1 млн рублей.

Выплата единовременного вознаграждения производится из средств, предусмотренных в госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия».