Стала известна возможная причина пожара в Олекминске

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

11 сентября 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило одно сообщение о возгорании мусора в Мирном. Общая площадь горения 1,5 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

11 сентября 2019 г. в 03.12 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Винокурова в Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из гаража был виден дым. В результате пожара огнем поврежден гараж изнутри на площади 24 кв.м.. Причина предположительно, поджог. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

11 сентября 2019 г. в 07.40 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-х этажное здание двенадцати квартирное на улице Набережная в Олекминске Олекминского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля, второй этаж. В результате пожара огнем повреждено: кровля на площади 50 кв.м., второй этаж на площади 15 кв.м.. Предположительно, причина неосторожное обращение с огнем, детская шалость. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

11 сентября 2019 г. в 17.20 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит котельная частного магазина на улице Алданская в с. Майя Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был виден дым из котельной. В результате пожара огнем повреждена стена, пол котельной на площади 1 кв.м.. Причина предположительно неосторожное обращение с электроприборами. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

11 сентября 2019 г. в 22.27 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Сосновая в с. Булгунняхтах Хангаласском районе. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из дома был виден густой дым. В результате пожара огнем повреждено: стена дома 9 кв.м., потолок 3 кв.м. Общая площадь пожара 12 кв.м.. Предварительная причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!