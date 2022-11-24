Стала известна сумма прожиточного минимума в 2023 году

Прожиточный минимум в 2023 году составит 14 375 рублей

Порядок расчета прожиточного минимума на ближайшие годы решили изменить в пользу россиян. Такой закон Госдума приняла на пленарном заседании 23 ноября, сообщает «Парламентская газета».

В соответствии с действующими правилами, прожиточный минимум должен устанавливаться на основе медианного дохода. Однако в кабмине решили, что такой методикой невозможно пользоваться в сложившихся сейчас экономических условиях, иначе это приведет к занижению размера прожиточного минимума, так как инфляция в России опережает темпы роста среднедушевого дохода россиян.

Чтобы решить эту проблему, в правительстве предложили приостановить на 2023 и 2024 годы действия положений закона о расчете этой суммы. На эти сроки она будет определяться законом о бюджете, который уже прошел второе чтение.

В соответствии с ним в 2023 году прожиточный минимум составит 14 375 рублей, а в 2024 году — 15 049 рублей.