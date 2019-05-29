Стала известна судьба отравившихся жителей Якутии

Все 17 человек, которые отравились в школе-саду школы села Улахан-Мунку Олекминского района республики, выписались из больницы, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на сайт районной администрации.

«15 детей и двое взрослых выписаны с выздоровлением», — говорится в сообщении.

Пострадавшие — воспитанники и работники Мальжагарской начальной школы-детского сада. 22 мая они принимали пищу в школьной столовой.

Пробы пищи были направлены в лабораторию, делом занимаются следственный комитет и прокуратура.