Стала известна судьба бесхозяйных мамонтовых бивней

Якутская природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства регулирующего вопросы сбора палеонтологических материалов мамонтовой фауны.

Установлено, что по результатам проведенных совместных рейдов на территории островов Большой и Малый Ляховский, относящихся к территории ресурсного резервата «Лена-Дельта», расположенного в Булунском районе, правоохранительными органами установлено 19 физических лиц, осуществлявших добычу ископаемой мамонтовой фауны в отсутствие разрешительных документов, обнаружено 8 бивней мамонта.

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «О регулировании пользования и распоряжения особым природным ресурсом – ископаемыми остатками мамонтовой фауны» трупные и скелетные остатки мамонтовой фауны, имеющие научную и музейную ценность, являются достоянием Республики Саха (Якутия).

В ходе проверки установлено, что обнаруженные 8 бивней шерстистого мамонта в соответствии с проведенной экспертизой представляют большую научную и музейную ценность.

В связи с этим по иску Якутской природоохранной прокуратуры судом 8 бивней мамонтов признаны бесхозяйными и переданы в собственность Республики Саха (Якутия).