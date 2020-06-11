Стала известна программа Ысыаха-2020

Утверждена программа республиканских мероприятий, посвященных Национальному празднику Ысыах 21 июня, в которую включены значимые региональные акции учреждений культуры и муниципалитетов. В связи с действующими ограничениями по количеству участников массовых мероприятий, они будут производиться в дистанционном формате с трансляцией на телевидении и в Интернете.

По словам первого заместителя министра культуры и духовного развития Якутии Владислава ЛЕВОЧКИНА, онлайн-формат — это вынужденная форма проведения, которая не может в полной мере отразить значимость традиционного празднования.



«Ысыах — это главный праздник в культуре якутов, который в наши дни стал достоянием многонационального народа России. В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация не позволяет провести его с привычным масштабом, профессиональные учреждения искусства и культуры подготовили мероприятия, которые каждому позволят почувствовать сопричастность к общереспубликанскому празднованию. В нынешних условиях возможность ощутить сплоченность и единение приобретает особую значимость», — отметил Владислав Левочкин.



Программа включает более 30 мероприятий: конкурсов, онлайн-выставок, мастер-классов, лекций, показов и концертов. Предложены также онлайн-форматы проведения самых значимых церемоний празднования: благословения и встречи солнца.

К программе прилагаются рекомендации по проведению Национального праздника 21 июня 2020 года в форматах онлайн и оффлайн.

Программа