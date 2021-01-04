Стала известна причина аварии в Беркаките

Электроснабжение поселка Беркакит полностью восстановлено. Об этом 4 января сообщили на заседании Штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения под председательством первого заместителя председателя правительства РС (Я) Алексея Колодезникова.

По информации директора филиала АО «ДРСК» Южно-Якутские электрические сети Александра Кулемина, в 14:43 часов потребители полностью запитаны. Как отметил Александр Кулемин, предварительными причинами ограничения стали птицы, останки которых были обнаружены на месте, либо повреждение полимерной изоляции.

Отметим, что 4 января в 07:57 часов вследствие отключения на ВЛ-110кВ «СХК-Беркакит» с отпайкой на подстанцию «Гранитная» под ограничение попали Беркакит, Иенгра, Золотинка.

В 08:04 часов поселки Иенгра и Золотинка запитали через переключение к Тындымским электрическим сетям.

По информации главы Нерюнгринского района Виктор Станиловский, в период восстановительных работ работали резервные источники питания на водозаборе и ЦТП для обеспечения бесперебойного водоснабжения и теплоснабжения. В поселке Беркакит к развертыванию резервных источников питания на объектах жизнедеятельности были задействованы энергетики, слесари, сантехники управляющей компании «Магистраль Беркакит» по 6 человек и 5 единиц техкники.

«По состоянию на 15:00 часов, идет подключение ЦТП и предстоит большая работа по регулировке тепловых сетей, — там, где есть воздух, нужно будет еще определять. Дежурные бригады работают», — отметил Виктор Станиловский.

В настоящее время на подстанциях производится осмотр высоковольтной изоляции и устройств релейной защиты и автоматики. Обход участков ВЛ протяженностью в 12 километров ведут бригады высоковольтного участка Нерюнгринского РЭС. Всего задействовано 20 специалистов и семь единиц специальной техники.

Первый вице-премьер республики Алексей Колодезников поручил держать энергоснабжение Нерюнгринского района на особом контроле ввиду повторяющихся случаев отключений электроэнергии, представить отчет по осмотру состояния ВЛ-110кВ «СХК-Беркакит», а также внести корректировку в инвестиционную программу филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» и принять превентивные меры по обеспечению надежного энергоснабжения.