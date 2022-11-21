Стала известна дата закрытия перевозки с ледоколом

ПАО «ЛОРП» уведомляет о сроках окончания перевозок автотранспорта в сопровождении ледокола по маршруту Жатай – Техтюр и обратно по «29» ноября 2022 г. включительно. С 30.11.2022г. перевозки осуществляться не будут.

Фото: Пресс-служба ПАО "ЛОРП". Источник: Пресс-служба ПАО "ЛОРП".

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