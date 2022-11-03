Стала известна дата открытия участка проспекта Ленина

Участок проспекта Ленина откроют для движения транспорта до 14 ноября.

Участок проспекта Ленина от улицы Кулаковского до улицы Дзержинского будет открыт для движения транспорта в конце следующей недели, когда будут подключены светофоры и уличные светильники. Об этом сообщил заместитель директора МКУ «Главстрой» Афанасий АЛЕКСАНДРОВ.

На сегодня, на участке проводятся работы по установке опор линий наружного освещения с левой стороны улицы, светофорных объектов и дорожных знаков.

«Из 8 светофорных объектов установлены 4 светофора. Светильники к источникам электроснабжения по правой стороне улицы будут подключены после утверждения рабочей комиссии», — пояснил Афанасий Александров.

По некачественно нанесенной дорожной разметке на проспекте Ленина от улицы Октябрьская до улицы Кирова заказчиком дорожных работ МКУ «Главстрой» в адрес подрядной организации ООО «Дорстрой» выданы предписания и наложен штраф. Данный дефект был устранен 31 октября.

На участке пр. Ленина от ул. Дзержинского (здание ПАО «ЛОРП») до ул. Хабарова проводятся работы по замене слабого грунта, далее будут вестись работы по замене коммуникации. Данные работы планируется провести до января 2023 года.