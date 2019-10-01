01.10.2019
11:23
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Якутия

Стала известна дата демонтажа мостов через реки в Якутии

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует пользователей автомобильной дороги федерального значения А-331 «Вилюй», что демонтаж наплавного моста через реку Тюкян на 702-м км (граница Верхневилюйского и Нюрбинского улусов) запланирован на 5 октября  2019 г.

Демонтаж наплавного моста через реку Оччугуй-Ботуобуя на 1151-м км (граница Сунтарского и Мирнинского районов) запланирован на 5  октября 2019 г.

В зависимости от погодно-климатических условий возможна корректировка срока демонтажа наплавных мостов.

Автовладельцев и грузоперевозчиков, пользующихся понтонными переправами просим учитывать эту информацию и заблаговременно планировать организацию автоперевозок.

Фото: ФКУ Упрдор «Вилюй».
Источник: ФКУ Упрдор «Вилюй».
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