Стала известна цена прививки от ковида для иностранцев в Якутии

В Якутии стартует вакцинация от ковида иностранных граждан, которые не имеют страховой полис ОМС. Цена однокомпонентной прививки «Спутник Лайт» в республиканской клинической больнице №3 составит 1200 рублей, передает ЦУР Якутии.

В больнице вакцинация стартует с 1 ноября. Иностранный гражданин должен заранее зарегистрироваться на портале Госуслуг, предъявить заграничный паспорт и СНИЛС, оплатить стоимость вакцины.

Также возможно заключение договоров с юридическими лицами, которые выступают в роли работодателей.

Ранее ЦУР Якутии в соцсетях фиксировал обращения иностранных граждан, которые хотели бы привиться, но не имели возможность получить вакцину.