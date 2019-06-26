Стала известна цена билетов на Игры народов Якутии

Стала известна цена билетов на церемонию открытия и закрытия Спортивных игр народов Якутии в Амге, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на сайт администрации Амгинского района.

Цена за комплект входных билетов (торжественное открытие и закрытие) на секторы A, G составит тысячу рублей, секторы B, F — полторы тысячи рублей, секторы C, E — две тысячи рублей.

Вход на спортивные состязания бесплатный.

Билеты можно приобрести на сайте tesserus.com, а также в кассах Дворца спорта «50 лет Победы», ТРК «Туймаада», ДК имени Кулаковского, Сахатеатра, и в администрации Амгинского района в 25 кабинете.

Игры народов Якутии пройдут с 3 по 8 июля. Будет организована перевозка пассажиров с Якутска до Амги.