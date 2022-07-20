Стал известен состав сборной Якутии по мас-рестлингу на МСИ «Дети Азии»

Сборная Республики Саха (Якутии) по мас-рестлингу определилась с составом на VII Международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут во Владивостоке с 28 июля по 8 августа — сообщает Sportyakutia.ru.

Соревнования по мас-рестлингу в рамках Игр «Дети Азии» пройдут 4–5 августа на помосте центральной площади во Владивостоке.

Как сообщил старший тренер команды, чемпион мира -2022 по мас-рестлингу Дмитрий Саввин, тренерский штаб определился с составом сборной республики. В команду вошли пять спортсменов:

50 кг – Гуляев Айаал (У-Алданский)

60 кг – Удин Роберт (Сунтарский)

70 кг – Сидоров Юлиан (Сунтарский)

80 кг – Пшенников Юлиан (Олекминский)

Св. 80 кг – Антонов Айтал (Амгинский)

«Чтобы попасть в сборную, за каждое место была острая конкуренция. По итогам двух отборочных этапов мы определили будущих участников Игр. На первом отборочном турнире было порядка двухсот участников, из которых выбрали по восемь сильнейших в каждой из пяти весовых категорий. А на втором отборе уже сузили круг кандидатов в сборную.

Заключительный этап подготовки в эти дни проходит в ЦСП «Триумф». Во Владивосток вылетаем 1 августа. Мы уверены, что возьмем золотые медали. Основными соперниками станут спортсмены из Пакистана, Узбекистана и Монголии, а также ряда других регионов России», — отметил Дмитрий Саввин.