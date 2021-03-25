25.03.2021
14:00
115
Якутия
Стал известен примерный график снижения грузоподъемности автозимников
В северных районах с апреля начнется поэтапное снижение грузоподъемности зимников, сообщили ЦУР Якутии в Минтрансе республики.
В апреле движение планируется закрыть на зимниках «Арктика», «Яна», «Индигир», «Верхоянье», «Себян», «Усть-Куйга — Депутатский — Белая Гора», «Булун», «Алазея» и «Мома».
До 10 мая планируется движение по дороге «Усть-Куйга — Казачье — Кресты».
Фото: ЦУР Якутии
Источник: ЦУР Якутии
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