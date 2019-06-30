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Стал известен абсолютный чемпион Ысыаха Туймаады по хапсагаю

Организаторы «Саха Арена» провели в первый день Ысыаха Туймаады соревнования по хапсагаю. Якутский вид борьбы дает шанс на победу каждому, но на этот раз сенсации не произошло: в абсолютном первенстве чемпионом стал участник Олимпийских игр Айал Лазарев, с самого начала считавшийся фаворитом турнира.

Сперва определились победители в каждом весе. Но многочисленные болельщики ждали схваток в абсолютной весовой категории. Среди претендентов на главный приз – пояс чемпиона и сертификат на 50 тысяч рублей – выделялись чемпион Азии по вольной борьбе Айал Лазарев, чемпион республиканских турниров по борьбе и хапсагаю Кузьма Сивцев и абсолютный чемпион РС(Я) по хапсагаю Платон Саввинов.

Жребий свел Сивцева и Саввинова в первом же круге. В основное время никто из них не смог опрокинуть соперника на землю. Поэтому судья подкинул кубик, который показал, что Саввинов должен взять в захват ногу Сивцева. Последний максимально усложнил задачу оппоненту, нагибаясь вниз и быстро откидывая ноги назад. В конце концов, ему удалось вырваться из объятий соперника, так он получил возможность самому взять захват. Сивцев не упустил возможность свалить Саввинова наземь.

В дальнейшем в двух встречах с участием Сивцева при ничьей в основное время судьбу поединка решал кубик, и каждый раз он падал не в его пользу. Однако спортсмен находил выход из сложных ситуаций и побеждал.

Симпатии зрителей завоевал Игорь Софронеев, он нашел лазейку в защите Степана Гаврильева, и, пройдя в ноги, выиграл. Софронеев намного ниже ростом Гаврильева: тем эффектнее был его проход в ноги, стремительный подъем верх и бросок вниз. Его соперник упал на землю под оглушительные аплодисменты тысяч зрителей.

Много споров вызвал результат схватки между Пантелеймоном Наумовым и Кузьмой Сивцевым. В какой-то момент Сивцев бросил соперника, применив контрприем, и, как показалось многим, одержал очередную победу. Но рефери показал, что он первым коснулся земли. Только после многочисленных просмотров фотоснимков, которые пошагово следили за каждым движением спортсменов, судейская коллегия оставила в силе первоначальный вердикт: победил Софронеев, вышедший в финал.


В решающем поединке встретились Айал Лазарев и Игорь Софронеев. В отличие от предварительных схваток, финальная состояла из двух частей: если счет был бы ничейным, была бы назначена третья. Неожиданности не произошло: более габаритный Лазарев сначала выиграл первый период, а в начале второго опрокинул Софронеева. Игорь боролся достойно: он старался воспользоваться малейшей возможностью для победы, но проиграл.

Итак, один из самых титулованных атлетов республики Айал Лазарев стал победителем абсолютного первенства Ысыаха Туймаалы по хапсагаю, организованного «Саха Арена».

Источник: Георгий Татаринов. http://ysia.ru/ajal-lazarev-stal-absolyutnym-chempionom-ysyaha-tujmaaly-po-hapsagayu/
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