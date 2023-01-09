09.01.2023
14:58
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Общество
Стаи бродячих собак снова заполонили улицы
Не прошло и месяца, как улицы Бердигестяха снова заполонили собаки.
Ранее прокуратура выявила, что администрация не освоила субвенцию на 2022 год из республиканского бюджета на выполнение мероприятий по обращению с животными. Главе наслега внесли представление.
Фото: Видео: @silatrudagorny
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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