Стаи бродячих собак снова заполонили улицы

Не прошло и месяца, как улицы Бердигестяха снова заполонили собаки. Ранее прокуратура выявила, что администрация не освоила субвенцию на 2022 год из республиканского бюджета на выполнение мероприятий по обращению с животными. Главе наслега внесли представление.

Фото: Видео: @silatrudagorny Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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