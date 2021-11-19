Стада овцебыков расселяются по якутской тундре

Официальные выпуски овцебыков в Якутии были осуществлены в 1996 – 2017 годах на территории Аллаиховского, Анабарского, Булунского и Нижнеколымского улусов. Всего за 11 экспедиционных выездов было отловлено и выпущено в 4-х улусах 190 животных. Центральная часть тундровой зоны Усть-Янского улуса имеет низменный характер, гористые образования рельефа, к которым приурочиваются выпуски овцебыков, отсутствуют. В связи с этим выпуски животных на территории улуса не производились. Общая расчетная численность овцебыков в республике превысила 5000 особей, сообщает пресс-служба Дирекции биологических ресурсов.

Однако, жизнь вносит свои коррективы. Так, стали появляться сведения о появлении овцебыков на территории Усть-Янского улуса. Зарегистрированные фото и видеоматериалами 2 фактов захода в улус одиночных самцов появились в сетях еще в 2019 г. Предполагается, что животные расселяются со стороны Аллаиховского улуса.

Согласно поступившим сведениям, стадо овцебыков, включающее телят текущего и прошлого годов рождения, появилось на территории Усть-Янского улуса. Первый снимок стада из 6-ти животных (1 самец, 2 самки, 1 годовик и 2 теленка текущего года рождения) был сделан в мае 2021 г. Станиславом Слепцовым из с. Усть-Янск в устье р. Яна, р. Кочевая, участок Налбаарыйа. В ноябре текущего года в сетях появился видеоролик с 6-тью овцебыками, включая 2-х телят, заснятый на территории Туматского наслега пастухами оленеводческого стада №11. Очевидно, в мае и ноябре зарегистрировано одно и то же стадо.

Вид активно расселяется, ареал обитания охватывает все 5 тундровых районов Якутии. Как отмечают специалисты Дирекции биоресурсов, в целях ускоренного образования устойчивых многочисленных группировок овцебыка необходимо организовать выпуски животных в Усть-Янском и дополнительно в Нижнеколымском улусах.

Необходимо отметить, что овцебык занесен в Красную книгу Якутии, следовательно, находится под особой охраной, его незаконное добывание подпадает по соответствующую статью УК РФ. Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков обращается к жителям тундровой зоны Якутии с просьбой при встрече с овцебыками не тревожить и не преследовать животных. Длительный бег на морозе вызывает у них заболевания дыхательных путей, а также телята отстают от стада, теряются и становятся легкой добычей хищников.