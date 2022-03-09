Стационары при поликлиниках будут закрыты

Стационары при поликлиниках в столице республики закроются с 10 марта, передает телеканал «Якутия 24».

Об этом в ходе брифинга по эпидситуации рассказала замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина.

«Ковидные койки останутся в Якутской республиканской клинической больнице, Республиканской больнице №2 и Республиканской больнице №3», — сказала она.

По словам Ольги Балабкиной, до конца этой недели будут решены вопросы по началу работы ЛРЦ, которая относится к РБ№3, для того, чтобы начать работы по постковидной реабилитации. Как отметила зампред, основной задачей на данный момент является постковидная реабилитация.