09.03.2022
13:00
225
Медицина
Стационары при поликлиниках будут закрыты
Стационары при поликлиниках в столице республики закроются с 10 марта, передает телеканал «Якутия 24».
Об этом в ходе брифинга по эпидситуации рассказала замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина.
«Ковидные койки останутся в Якутской республиканской клинической больнице, Республиканской больнице №2 и Республиканской больнице №3», — сказала она.
По словам Ольги Балабкиной, до конца этой недели будут решены вопросы по началу работы ЛРЦ, которая относится к РБ№3, для того, чтобы начать работы по постковидной реабилитации. Как отметила зампред, основной задачей на данный момент является постковидная реабилитация.
Фото: yk24.ru
Источник: yk24.ru
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