Стабильность экономики в Якутии будет гарантировано Росрезервом

Глава Якутии Айсен Николаев и руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин подписали соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии.

Соглашение направлено на оказание поддержки правительству Республики Саха (Якутия) в случаях возникновения временных диспропорций между спросом и предложением на важнейшие сырьевые, топливно-энергетические ресурсы, товары народного потребления, а также — на обеспечение поддержки северного завоза.

В рамках соглашения Якутия приобретет материальные ценности из объемов Росрезерва и восполнит республиканский резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Соглашение также определяет порядок информационного обмена сведениями о материальных ценностях государственного материального резерва, подлежащих замене или отмене бронирования.