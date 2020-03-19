Ссузы Якутии перешли на дистанционное обучение

Профессиональные образовательные учреждения начали работу по дистанционному обучению.

В частности, Якутский медицинский колледж начал применение системы дистанционного обучения «MOODLE» в рамках элементов учебного курса, который включает лекции, практические занятия, тестовые, презентационные материалы, СРС и другие занятия.

Moodle — бесплатная система электронного обучения. Это открытое веб-приложение, на базе которого можно создать специализированную платформу для обучения студентов и сотрудников. Обучение проводится согласно ФГОС, учебным планам дисциплин по специальностям и по графику учебного процесса. Студенты имеют возможность пройти курс лекций, отработать практические навыки по чек-листам, клиническим сценариям, видеоматериалам в удаленном доступе.

Ежедневно ведется мониторинг по выдаче учебной нагрузки преподавателями, посещаемость студентов, качество обучения. Преподаватели оценивают знания студентов в системе СДО, оценка также выставляется в электронный и бумажный журнал. Отделом информатизации проводятся обучающие курсы и консультации по работе в системе «MOODLE». Администрацией колледжа ведется работа по переходу сотрудников колледжа на удаленный режим работы.

Отметим, во исполнение Указа Главы РС(Я) «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в образовательных организациях начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющих свою деятельность на территории республики, объявлены каникулы с последующим переводом на дистанционные образовательные технологии или индивидуальной программы обучения.

