США ввели санкции в отношении «МегаФона»: что это значит?

В среду, 12 апреля, США ввели санкции в отношении компании «МегаФон» за то, что ее владельцем является USM Group, принадлежащая на 49% бизнесмену Алишеру Усманову, следует из сообщения Минфина США. Миллиардера (восьмое место в рейтинге Forbes с состоянием $14,5 млрд) включили в санкционные списки в 2022 году. По мнению регулятора, Усманов владеет «широкой сетью предприятий в офшорах, зарегистрированной на членов его семьи, с помощью которых он может проводить финансовые операции, что потенциально позволяет ему обходить санкции», сообщает РБК

Представитель «МегаФона» назвал санкции «несправедливыми, незаконными и не имеющими под собой оснований». «Мы коммерческая компания, оказывающая миллионам клиентов услуги высокой социальной значимости. Мы намерены оспаривать эти ограничения всеми доступными нам способами», — сообщили в операторе.

Как разъясняет Анна Романова, старший менеджер по корпоративным коммуникациям «Мегафона»:

— Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из санкционных ограничений на МегаФон оказание услуг связи, соответствующая лицензия опубликована на сайте санкционного регулятора под номером 65 (GL 65).

Генеральная лицензия №65 (GL 65) разрешает МегаФону оказывать телекоммуникационные услуги, а также экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами, услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий для оказания услуг связи через Интернет.

«Выпущенная после объявления включения нашей компании в санкционный список лицензия OFAC говорит о том, что действия ограничений со стороны США не распространяются в наш адрес на любые услуги в области обеспечения связи и расчетов за них. Это по сути говорит о том, что прямого существенного влияния на наш бизнес, наших абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, решение американского регулятора не несет.

Тем не менее, мы по-прежнему считаем сам факт внесения нашей компании в «черный» список необоснованным и нелогичным. Мы намерены его оспаривать, сейчас же мы активно информируем всех наших партнеров о том, что основной род деятельности нашей компании не является подсанкционным и предоставляем им все необходимые разъяснения и документы».